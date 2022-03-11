НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности национальной газовой компании и о ходе исполнения его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов доложил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны.

Главе государства было доложено о реализации его поручений по повышению уровня прозрачности системы закупок, а также об изменениях в кадровой политике нацкомпании.

В ходе встречи были обсуждены антикризисные меры по преодолению рисков, связанных с меняющейся геополитической ситуацией.

По итогам встречи Президент поддержал предложенные решения и дал ряд поручений, в том числе по организации полного аудита и обеспечению транспарентности в деятельности компании.