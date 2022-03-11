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    13:15, 11 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности национальной газовой компании и о ходе исполнения его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

    Санжар Жаркешов доложил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны.

    Главе государства было доложено о реализации его поручений по повышению уровня прозрачности системы закупок, а также об изменениях в кадровой политике нацкомпании.

    В ходе встречи были обсуждены антикризисные меры по преодолению рисков, связанных с меняющейся геополитической ситуацией.

    По итогам встречи Президент поддержал предложенные решения и дал ряд поручений, в том числе по организации полного аудита и обеспечению транспарентности в деятельности компании.

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