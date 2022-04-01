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Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2022, 21:40
Глава государства принял председателя КНБ Ермека Сагимбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных результатах деятельности ведомства в первом квартале текущего года и задачах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ермек Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства КНБ.

Принятыми КНБ мерами из незаконного оборота выведено 1769 единиц оружия, 273 гранаты и 49303 боеприпаса, в том числе похищенного во время январских событий.

В рамках борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 6 нарколабораторий, ликвидировано 10 международных и 11 региональных наркоканалов. Изъято 404,5 кг различных видов наркотиков и более 2 тонн прекурсоров.

В сфере охраны государственной границы задержано 2225 правонарушителей режима.

Не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 млн тенге, товаров народного потребления - на 1,3 млрд тенге, горюче-смазочных материалов - на 25 млн тенге.

Пресечена деятельность 57 нарушителей режима территориальных вод, изъято 98,7 км орудий браконьерского лова. Предотвращенный ущерб составил более 500 млн тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.

Фото: akorda.kz

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