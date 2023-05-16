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Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 15:03
Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.


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