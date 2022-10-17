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Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
17 Октября 2022, 18:06

Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.

Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Фото: t.me/bort_01


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