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    18:02, 18 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о криминогенной обстановке в стране, а также о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Согласно представленным Президенту данным, в производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия.

    Наряду с этим Глава государства был ознакомлен с мерами по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан.

    Марат Ахметжанов рассказал о новых подходах к реализации антикоррупционной политики, повышении эффективности работы с кадрами, обеспечении принципа меритократии и прозрачности процессов за счет цифровизации.

    Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.


    Теги:
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