Президент поручил принять меры для укрепления Казахстана как ключевого торгово-логистического узла Евразии
Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.
В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.
Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.
Ранее Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшим преобразованиям в экономике.