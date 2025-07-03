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    15:02, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Президент поручил принять меры для укрепления Казахстана как ключевого торгово-логистического узла Евразии

    Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства принял министра транспорта Нурлана Сауранбаева
    Фото: Акорда

    В ходе встречи обсуждены меры по дальнейшему укреплению транзитно-транспортного потенциала страны.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активного развития сетей автомобильных дорог и авиахабов для наращивания объемов грузовых перевозок через Казахстан. Отдельное внимание уделено своевременной реализации масштабных инфраструктурных проектов в железнодорожной сфере.

    В целях увеличения доли транспортно-логистического сектора в ВВП перед министром обозначена задача по анализу сдерживающих факторов и пересмотру подходов в отрасли.

    Президент поручил принять комплекс эффективных мер для расширения пропускной способности транзитных коридоров и укрепления позиций Казахстана в качестве ключевого торгово-логистического узла Евразии.

    Ранее Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшим преобразованиям в экономике.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Министерство транспорта РК Транспорт Касым-Жомарт Токаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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