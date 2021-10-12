Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Нур-Султан для участия в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества Казахстана и России, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу.

Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии.

Ранее Президент РК принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.