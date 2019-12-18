Глава государства принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах своего официального визита в США и участии в прошедшем 15-16 декабря 2019 года в Мадриде 14-м Совещании министров иностранных дел Форума «Азия-Европа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Мухтара Тлеуберди, в ходе переговоров Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полагаются на Казахстан как на надежного партнера в регионе. США считают наше государство ключевым партнером в поддержании региональной безопасности.

Участники Форума «Азия-Европа» дали высокую оценку транзитного потенциала Казахстана, что будет содействовать развитию транспортных путей, соединяющих азиатские и европейские страны.

При обсуждении международной повестки на 2020 год Глава государства дал ряд конкретных поручений по приоритетным направлениям внешней политики Республики Казахстан.