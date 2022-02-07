Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова. В ходе встречи председатель партии поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как подчеркнул Президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.
Глава государства был проинформирован о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации «дорожных карт» по исполнению предвыборной программы партии.
- Касым-Жомарт Токаев планирует в марте выступить с обращением к нации
- Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
- Глава государства подписал изменения в некоторые законодательные акты
- Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
- Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Глава государства проведет расширенное заседание Правительства РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана