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Глава государства принял Генерального прокурора

3 Декабря 2021 20:38
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Глава государства принял Генерального прокурора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период.

Генеральный прокурор доложил о принимаемых мерах по борьбе с преступностью, реализации поручений по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса. В частности, прокурорами изучено свыше 360 тысяч постановлений и протоколов следственных органов. В результате не допущено необоснованного вовлечения в уголовную орбиту свыше 3 тысяч лиц.

Гизат Нурдаулетов также отчитался о работе по защите интересов общества, граждан и бизнеса. Как отметил Генеральный прокурор, с начала года защищены права более 100 тысяч предпринимателей, пресечено свыше тысячи необоснованных проверок со стороны контрольно-надзорных органов.

В зоне постоянного внимания прокуратуры находятся вопросы реализации антикризисных мер, трудовых прав граждан, использования сельскохозяйственных земель, экологии, медицинского и лекарственного обеспечения.

Генеральный прокурор также сообщил о перспективах в области международного сотрудничества, в том числе о достигнутых соглашениях с зарубежными партнерами.

Глава государства положительно оценил работу органов прокуратуры по исполнению его поручений и акцентировал внимание на необходимости дальнейшего обеспечения законности во всех сферах жизни общества.


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#Президент Казахстана   #Генпрокуратура  
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