Глава государства принял генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе «Тенгизшевройл» по противодействию распространения коронавируса на производственных объектах компании и месторождении Тенгиз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных проектов в углеводородном секторе и перспективы развития компании на ближайшие 3-4 года.

Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов «Тенгизшевройл».

В завершение беседы Президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство компанией ТШО.