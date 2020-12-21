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Глава государства принял генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Декабря 2020, 15:25
Глава государства принял генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе «Тенгизшевройл» по противодействию распространения коронавируса на производственных объектах компании и месторождении Тенгиз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных проектов в углеводородном секторе и перспективы развития компании на ближайшие 3-4 года.

Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов «Тенгизшевройл».

В завершение беседы Президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство компанией ТШО.


Президент Казахстана   Акорда   Промышленность   Нефть  
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