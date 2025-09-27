РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:12, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства принял Ермека Кошербаева

    Глава государства принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, говорится в сообщении Акорды, передает агентство Kazinform.

    Глава государства принял Ермека Кошербаева
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.

    Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.

    Напомним, сегодня Ермек Кошербаев был назначен министром иностранных дел РК.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Ермек Кошербаев МИД РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают