18:12, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5
Глава государства принял Ермека Кошербаева
Глава государства принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, говорится в сообщении Акорды, передает агентство Kazinform.
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости активизации взаимодействия в многосторонних форматах, а также повышения эффективности работы по защите прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.
Напомним, сегодня Ермек Кошербаев был назначен министром иностранных дел РК.