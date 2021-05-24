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Глава государства принял акима Западно-Казахстанской области

24 Мая 2021, 18:55
Глава государства принял акима Западно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития региона, а также об исполнении ранее данных поручений по вопросам земельных отношений и обеспечения «слышащего государства», деятельности социально-предпринимательских корпораций, привлечению инвестиций и проблемам трансграничной реки Жайык.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об участии местной общественности в контроле над реализацией бюджетных проектов, решении вопросов, связанных с водообеспечением, теплоснабжением, строительством автодорог и модернизацией электросетей.

Глава государства поддержал планы акимата по созданию научно-производственной базы развития мясного животноводства в Западно-Казахстанской области, отметив, что регион обладает возможностями для увеличения производства мяса и усиления позиций страны на мировом рынке.

Президент также указал на необходимость сохранения технического и кадрового потенциала машиностроительной отрасли в Уральске, а также поставил перед Гали Искалиевым задачи по снижению демографических рисков, созданию новых рабочих мест и поддержке инвесторов.

Глава государства отметил важность справедливого распределения бюджетов регионов с учетом их особенностей, внедрения эффективного механизма межбюджетных отношений. По его словам, в областях должно быть четкое понимание того, как использовать налоги на местном уровне.


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