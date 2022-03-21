Глава государства примет участие в праздновании Наурыза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы на площади «Астана» Президент примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента Республики Казахстан в Telegram.

Мероприятие будет показано в прямом эфире на республиканских телеканалах в 10:45.

Кроме того, программа визита Главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.







