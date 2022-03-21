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    10:34, 21 Март 2022 | GMT +6

    Глава государства примет участие в праздновании Наурыза в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы на площади «Астана» Президент примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента Республики Казахстан в Telegram.

    Мероприятие будет показано в прямом эфире на республиканских телеканалах в 10:45.

    Кроме того, программа визита Главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.




    Теги:
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