    17:33, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства пригласил Президента Палестины совершить визит в Астану

    Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Палестины Махмудом Аббасом
    Фото: Акорда

    В ходе беседы президенты отметили важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Палестиной, основанных на узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.

    Обсуждены перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних структур.

    Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент Казахстана заявил о поддержке международных усилий, направленных на скорейшее установление прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы «два государства для двух народов».

    Глава Палестины выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за неизменную поддержку его страны и народа, а также подчеркнул важную роль Казахстана в упрочении глобальной стабильности и безопасности.

    Глава нашего государства пригласил Махмуда Аббаса совершить визит в Астану в удобное для него время. 

    Напомним, 2 декабря Касым-Жомарт Токаев принял Верховного судью Палестины, советника Президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша. Глава государства отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию Государства Палестина.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Палестина Ближний Восток
