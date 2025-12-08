Глава государства пригласил Президента Палестины совершить визит в Астану

В ходе беседы президенты отметили важность дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Палестиной, основанных на узах дружбы, взаимного уважения и поддержки.

Обсуждены перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних структур.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Казахстана заявил о поддержке международных усилий, направленных на скорейшее установление прочного мира и стабильности в регионе на основе формулы «два государства для двух народов».

Глава Палестины выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за неизменную поддержку его страны и народа, а также подчеркнул важную роль Казахстана в упрочении глобальной стабильности и безопасности.

Глава нашего государства пригласил Махмуда Аббаса совершить визит в Астану в удобное для него время.

Напомним, 2 декабря Касым-Жомарт Токаев принял Верховного судью Палестины, советника Президента по делам религий Махмуда аль-Хаббаша. Глава государства отметил, что Казахстан твердо привержен дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и созданию Государства Палестина.