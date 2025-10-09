17:58, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе
Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец приемов в Душанбе для участия в саммите «Центральная Азия – Россия», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Ранее в ходе встречи президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.
Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.