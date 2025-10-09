РУ
    17:58, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец приемов в Душанбе для участия в саммите «Центральная Азия – Россия», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе
    Кадр из видео Акорды

    Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец приемов в Душанбе
    Фото: Акорда

    Ранее в ходе встречи президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

    Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.

    Акорда Таджикистан Видео СНГ Центральная Азия Эмомали Рахмон
