Глава государства прибыл во Дворец приемов в Душанбе

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Фото: Акорда

Ранее в ходе встречи президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате «Центральная Азия – Россия», а также заседания Совета глав государств СНГ.