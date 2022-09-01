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Глава государства предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в следующем году

Автор:  
Серик Сабеков
1 Сентября 2022, 12:22
Глава государства предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Глава государства подчеркнул, что это позволит обновить состав Парламента.

«Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и Парламента», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


Президент Казахстана   Мажилис   Выборы   Маслихат   Послание Президента РК-2022   Токаев Касым-Жомарт  
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