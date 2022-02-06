Глава государства пожелал Президенту Турции скорейшего выздоровления от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом, передает МИА «Казинформ».

«Желаю скорейшего выздоровления от вируса Омикрон Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и его супруге», - написал Глава государства в Twitter.