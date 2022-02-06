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Глава государства пожелал Президенту Турции скорейшего выздоровления от коронавируса
6 Февраля 2022 11:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом, передает МИА «Казинформ».
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«Желаю скорейшего выздоровления от вируса Омикрон Президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану и его супруге», - написал Глава государства в Twitter.
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