Глава государства пожелал казахстанцам благополучия в Новом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает МИА «Казинформ».

«Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы!

Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа.

Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», - написал в Instagram Глава государства.

Ранее, Президент Казахстана, отмечая глубокое философское содержание этого праздника, подчеркнул, что «в прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена».