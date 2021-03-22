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    17:28, 22 Март 2021 | GMT +6

    Глава государства пожелал казахстанцам благополучия в Новом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает МИА «Казинформ».

    «Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы!
    Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза – показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего народа.
    Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем благополучие! Пусть в каждом доме будет только счастье и радость!
    Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!», - написал в Instagram Глава государства.

    Ранее, Президент Казахстана, отмечая глубокое философское содержание этого праздника, подчеркнул, что «в прошлом веке не было возможности торжественно отмечать Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости эта неотъемлемая часть нашего культурного кода была возрождена».


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