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    11:15, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил с открытием очередной сессии Парламента

    Глава государства поздравил с открытием очередной сессии Парламента
    Фото: Акорда

    Началось Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент поздравил всех с открытием очередной сессии и пожелал успехов в деятельности на благо страны.

    — В ходе прошедшей сессии была проведена большая работа. Принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговле людьми, науке и технологической политике, теплоэнергетике и другие.

    Огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите детей. Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей.

    Не секрет, что сейчас многие граждане имеют по несколько кредитов. Это крайне актуальная проблема, которая, без преувеличения, представляет опасность для нашего общества. Поэтому в данном направлении также были приняты специальные законы, — сказал Президент.

    В целом, по его словам, было предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа.

    — Вы непосредственно участвовали в этой работе, постоянно находясь на прямой связи с гражданами. Все это, безусловно, вносит важный вклад в реализацию концепции «слышащего государства». Выражаю признательность за ваш плодотворный труд. Однако довольствоваться достигнутым нельзя — впереди еще много работы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Сейчас Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана в прямом эфире.

    Теги:
    Акорда Президент Парламент Касым-Жомарт Токаев Послание Президента РК-2024
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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