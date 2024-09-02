Глава государства поздравил с открытием очередной сессии Парламента
Началось Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент поздравил всех с открытием очередной сессии и пожелал успехов в деятельности на благо страны.
— В ходе прошедшей сессии была проведена большая работа. Принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговле людьми, науке и технологической политике, теплоэнергетике и другие.
Огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите детей. Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей.
Не секрет, что сейчас многие граждане имеют по несколько кредитов. Это крайне актуальная проблема, которая, без преувеличения, представляет опасность для нашего общества. Поэтому в данном направлении также были приняты специальные законы, — сказал Президент.
В целом, по его словам, было предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа.
— Вы непосредственно участвовали в этой работе, постоянно находясь на прямой связи с гражданами. Все это, безусловно, вносит важный вклад в реализацию концепции «слышащего государства». Выражаю признательность за ваш плодотворный труд. Однако довольствоваться достигнутым нельзя — впереди еще много работы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сейчас Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана в прямом эфире.