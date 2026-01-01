Глава государства поздравил Президента Кубы

Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции.

В телеграмме Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, 24 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, в том числе посла Республики Куба Альфредо Федела Ниевеса Портуондо.

В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.