    16:02, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Кубы

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Кубы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции.

    В телеграмме Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания.

    Напомним, 24 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств, в том числе посла Республики Куба Альфредо Федела Ниевеса Портуондо.

    В своем приветственном слове Президент подчеркнул, что Казахстан является миролюбивым государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми странами.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
