10:01, 06 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Президента Финляндии с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.
Глава государства подчеркнул, что недавний визит Президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.
Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу — благополучия и процветания.