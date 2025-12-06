РУ
    10:01, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Финляндии с Днем независимости

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости.

    Глава государства подчеркнул, что недавний визит Президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.

    Президент Казахстана пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу — благополучия и процветания.

