    09:19, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил Президента Бразилии с Днем независимости

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу – процветания и благополучия.

