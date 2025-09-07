09:19, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Президента Бразилии с Днем независимости
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу – процветания и благополучия.