Глава государства поздравил Президента Австрии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.

Президент Казахстана отметил расширение политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Веной.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие выйдет на качественно новый уровень.