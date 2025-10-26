09:03, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил Президента Австрии
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Австрии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.
Президент Казахстана отметил расширение политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Астаной и Веной.
Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие выйдет на качественно новый уровень.