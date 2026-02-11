Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Японии с победой партии ЛДП на выборах

— Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям, — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.

Напомним, правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержала историческую победу на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети голосов из 465 мест.