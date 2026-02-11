РУ
    22:12, 10 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана поздравил Премьер-министра Японии с победой партии ЛДП на выборах

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Премьер-министру Санаэ Такаичи по случаю победы Либерально-демократической партии на парламентских выборах в Японии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Премьер-министра Японии
    Фото: Акорда

    — Несомненно, столь убедительный результат подтверждает широкую поддержку соотечественниками Вашей мудрой политики и политической платформы возглавляемой Вами партии. Уверен, что Ваш неустанный труд и инициативы, направленные на обеспечение светлого будущего народа, откроют перед страной путь к еще более впечатляющим достижениям, — говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана отметил, что с теплотой вспоминает свой официальный визит в Японию, в рамках которого были достигнуты договоренности, которые вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность объединить усилия с Санаэ Такаичи в целях поддержания высокой динамики казахско-японских отношений и их дальнейшего углубления.

    Напомним, правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одержала историческую победу на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, получив две трети голосов из 465 мест.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Япония Президент Казахстана Выборы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
