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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

15 Ноября 2021 15:26
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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил финансистов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

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«Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.


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#Президент Казахстана   #Тенге  
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