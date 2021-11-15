Глава государства поздравил казахстанцев с Днем национальной валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил финансистов с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю с Днем национальной валюты и профессиональным праздником финансистов! Тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста. Перед финансовой системой страны стоит задача содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.