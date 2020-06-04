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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
4 Июня 2020 13:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление с Днем государственных символов РК, передает МИА «Казинформ».
«Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», - написал К. Токаев в Twitter.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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