Глава государства поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление с Днем государственных символов РК, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю граждан РК с Днем госсимволов! Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей Независимости – мир, единство, согласие, прогресс. Уверен, вместе мы добьемся новых побед на пути строительства сильного, авторитетного государства, стоящего на страже интересов народа», - написал К. Токаев в Twitter.