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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности

1 Марта 2020 08:16
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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности

Уважаемые казахстанцы!

Поздравляю вас с Днем благодарности!

Учрежденный Елбасы этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия.

В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства.

В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.

Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана.

Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность – это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца.

Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашего государства за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан.

Желаю вам счастья, благополучия, мира!


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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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