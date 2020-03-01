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вчера 19:31
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вчера 17:02
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Глава государства поздравил казахстанцев с Днем благодарности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем благодарности
Уважаемые казахстанцы!
Поздравляю вас с Днем благодарности!
Учрежденный Елбасы этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия.
В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства.
В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.
Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана.
Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность – это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца.
Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам нашего государства за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан.
Желаю вам счастья, благополучия, мира!
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