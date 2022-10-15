15 Октября 2022, 20:26

Глава государства поздравил фермеров Казахстана с итогами уборки урожая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 октября в Казахстане празднуется День хлеба. По случаю завершения массовой уборки урожая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских аграриев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Праздничная дата учреждена в 2019 году постановлением Правительства и призвана укрепить высокий статус зерновой продукции, а также всех причастных к производству хлеба: хлеборобов, мукомолов и пекарей. В этом году к празднику страна подошла с высокими показателями. Урожай хлеба превысил ранее установленный прогнозный уровень.

По случаю завершения массовой уборки урожая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил письмо с пожеланиями здоровья и процветания отечественным аграриям.

«Благодаря высокому профессионализму, самоотверженности и трудолюбию наших фермеров, агропромышленный комплекс стал надежным гарантом продовольственной безопасности и главной движущей силой экономического развития. Мы создаем Справедливый Казахстан, где все граждане, независимо от места проживания, будут иметь равные возможности для всестороннего развития. Поэтому повышение благосостояния сельских жителей – наша главная задача. Желаю крепкого здоровья и процветания всем аграриям», - говорится в письме Главы государства.

По информации Минсельхоза, вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе, на сегодня намолочено больше 21,7 млн тонн зерна. Кроме того, пшеницы уже собрано свыше 16,3 млн тонн, при прогнозируемых 14,1 млн тонн в бункерном весе.

Все это стало возможным благодаря неустанному труду хлеборобов. Сегодня у казахстанских фермеров есть возможность обеспечить зерном не только отечественный рынок, но и успешно продавать его за рубеж, где высоко ценятся качественные показатели нашей продукции, отмечают в ведомстве.

«Уважаемые сельхозтоваропроизводители, Ваш труд на благо нашей страны и обеспечения продовольственной безопасности неоценим. Выражаем благодарность за плодотворную работу. С праздником, с Днём хлеба!» - говорится в поздравлении Минсельхоза.