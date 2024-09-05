08:37, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6
Глава государства поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, передает агентство Kazinform.
— Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа, — написал Глава государства на своей социальной странице Х.
Напомним, казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже. Дегтярев - первый в истории Казахстана атлет, ставший двукратным чемпионом Паралимпиад.