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    08:37, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, передает агентство Kazinform.

    — Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа, — написал Глава государства на своей социальной странице Х.

    Напомним, казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже. Дегтярев - первый в истории Казахстана атлет, ставший двукратным чемпионом Паралимпиад. 

    Теги:
    Спорт Акорда Поздравления Золото Касым-Жомарт Токаев Паралимпиада 2024
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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