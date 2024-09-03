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    13:03, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Глава государства поставил ряд задач перед новым министром туризма и спорта РК

    Глава государства принял нового министра туризма и спорта
    Фото: Акорда

    Глава государства принял недавно назначенного на должность министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.

    Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на совещании по развитию туризма в июне этого года.

    Напомним, 2 сентября Глава государства подписал Указ о назначении Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта Республики Казахстан.

    Теги:
    Спорт Акорда Министерство туризма и спорта РК Президент Касым-Жомарт Токаев
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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