13:03, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6
Глава государства поставил ряд задач перед новым министром туризма и спорта РК
Глава государства принял недавно назначенного на должность министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.
Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на совещании по развитию туризма в июне этого года.
Напомним, 2 сентября Глава государства подписал Указ о назначении Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта Республики Казахстан.