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    17:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта РК

    мырзабосынов
    Фото: Правительство РК

    Глава государства подписал Указ о назначении Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    - Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича Министром туризма и спорта Республики Казахстан, - говорится в тексте Указа.

    Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

    Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

    2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

    2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

    В 2018-2020 гг. работал директором спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

    2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

    С марта 2021 года по февраль 2023 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

    С февраля 2023 года  - председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

     

     

    Теги:
    Министерство туризма и спорта РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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