Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта РК

Глава государства подписал Указ о назначении Ербола Мырзабосынова министром туризма и спорта Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

- Назначить Мырзабосынова Ербола Куантаевича Министром туризма и спорта Республики Казахстан, - говорится в тексте Указа.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

В 2018-2020 гг. работал директором спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

С марта 2021 года по февраль 2023 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

С февраля 2023 года - председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.