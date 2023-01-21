Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства посетил теплоцентр в Лисаковске

21 Января 2023, 18:04
Глава государства посетил теплоцентр в Лисаковске

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города. На балансе предприятия «Лисаковскгоркоммунэнерго» имеется тепловой центр в Лисаковске и две блочно-модульные котельные в поселке Октябрьский.

Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 112 км, износ – 41%. С 2012 года в рамках программы развития малых и моногородов были реализованы 8 проектов по сетям теплоснабжения. В результате изношенность сетей была снижена на 7%. За последние 5 лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем.

Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.


Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей в Лисаковске
Глава государства ознакомился с работой Соколовского карьера
Глава государства посетил птицефабрику в Рудном
Теги:
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой семейно-досугового центра для детей в Лисаковске
Глава государства ознакомился с работой Соколовского карьера
Глава государства посетил птицефабрику в Рудном
Президент побывал в квартире жительницы Рудного, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения
Президент поручил оперативно нормализовать ситуацию в Рудном
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном
Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы ремонта теплосетей Экибастуза
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
Новости партнеров
Популярное
1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
2 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
3 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
4 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
5 Мужчина получил электротравму при пожаре на рынке в Таразе

Лента новостей