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Глава государства посетил ТЭЦ города Степногорска

14 Февраля 2023, 19:16
Глава государства посетил ТЭЦ города Степногорска

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе посещения Президента проинформировали о техническом состоянии оборудования ТОО «Степногорская ТЭЦ» и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в г. Степногорске, также работают 663 котельных. Средний износ котельного оборудования достиг 50 %, девять теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных. Тепловые сети в Степногорске изношены на 82 %. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, Президент поручил первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

«Роман Васильевич, Вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что Вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с Правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

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Фото: akorda.kz


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