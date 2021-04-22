Глава государства поручил завершить строительство канализационно-очистных сооружений в Атырау в 2023 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области поручил полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе Атырау в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хорошо известно, что качество жизни и здоровье населения зависят от состояния экологии в регионе. Важнейшей задачей Правительства и акимата области является кардинальное снижение выбросов вредных веществ от крупных промышленных предприятий. Атырау стабильно входит в перечень городов Казахстана с высоким уровнем загрязненности воздуха. В 2020 году в городе зафиксировано 160 случаев загрязнения воздуха, превышающие нормативные показатели», - сказал Глава государства.

В этой связи Президент отметил, что принят Экологический кодекс, соответствующий ведущим международным стандартам.

«Предприятия, реализующие программы повышения экологической эффективности, освобождаются от платы за вывоз отходов. Наилучшие доступные технологии должны внедряться в нефтегазовые предприятия. Правительство совместно с общественными организациями региона должны взять под контроль этот вопрос», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также сказал о том, что экологическая ситуация города также усугубляется непосредственной близостью полей испарения «Тухлая балка».

«Поручаю Правительству, Фонду «Самрук-Казына» и акимату области полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе в 2023 году», - заключил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.