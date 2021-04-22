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    14:17, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Глава государства поручил завершить строительство канализационно-очистных сооружений в Атырау в 2023 году

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Атырауской области поручил полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе Атырау в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хорошо известно, что качество жизни и здоровье населения зависят от состояния экологии в регионе. Важнейшей задачей Правительства и акимата области является кардинальное снижение выбросов вредных веществ от крупных промышленных предприятий. Атырау стабильно входит в перечень городов Казахстана с высоким уровнем загрязненности воздуха. В 2020 году в городе зафиксировано 160 случаев загрязнения воздуха, превышающие нормативные показатели», - сказал Глава государства.

    В этой связи Президент отметил, что принят Экологический кодекс, соответствующий ведущим международным стандартам.

    «Предприятия, реализующие программы повышения экологической эффективности, освобождаются от платы за вывоз отходов. Наилучшие доступные технологии должны внедряться в нефтегазовые предприятия. Правительство совместно с общественными организациями региона должны взять под контроль этот вопрос», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также сказал о том, что экологическая ситуация города также усугубляется непосредственной близостью полей испарения «Тухлая балка».

    «Поручаю Правительству, Фонду «Самрук-Казына» и акимату области полностью завершить рекультивацию полей испарения, а также строительство канализационно-очистных сооружений в городе в 2023 году», - заключил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Президент Президент Казахстана Экология Строительство Безопасность Благоустройство
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