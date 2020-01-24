Глава государства поручил сократить финансирование на празднование 175-летия Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сократить сумму, выделяемую на празднование 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая в Восточно-Казахстанской области, поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на расширенном заседании Правительства, глава ВКО Даниал Ахметов сообщил, что общая сумма, выделяемая на празднование юбилея, составляет 20 млрд тенге и что также планируется привлечь на эти цели средства частного бизнеса.

«Сократить надо. Не надо слишком много концертов организовывать, привлекать зарубежных артистов даже при помощи спонсорских средств. Мне кажется, нужно в деловом ключе провести все эти мероприятия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заметил, что Даниал Ахметов является одним из самых опытных акимов в стране.

«Вы самый опытный среди акимов и поэтому внимательно посмотрите на все мероприятия, которые будут проводиться в честь 175-летия великого Абая. Нужно внести в эти мероприятия просветительское начало», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что мероприятия должны носить практическое значение и идеологическую нагрузку.

«Именно с этой точки зрения надо подходить к празднованию 175-летия великого Абая», - резюмировал Президент РК.