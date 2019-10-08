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Глава государства поручил решить проблему ливневой канализации в столице

8 Октября 2019 13:00
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Глава государства поручил решить проблему ливневой канализации в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы поднял проблему ливневой канализации в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как уже неоднократно отмечалось - значительный дискомфорт жителям столицы доставляет работа системы ливневой канализации. Это тоже проблема, конечно, для столицы совершенно неприемлемая проблема. Из-за скопления воды во время дождя по-прежнему невозможно проехать пересечение проспекта Момышулы и улицы Токпанова , улицы Валиханова и Бараева, проспекта Туран и улицы Улы дала», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим, Президент дал ряд поручений городской администрации.

«Акимату поручается принять меры по решению этой проблемы и определить единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружению ливневой канализации. Вот тоже конкретный проект, который нужно было давно решить, а мы воздушные замки строим», - подчеркнул Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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Автор:

Серик Сабеков

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