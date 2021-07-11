Глава государства поручил принять меры по решению проблемы роста цен на стройматериалы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства остановился на проблеме неконтролируемого роста цен на стройматериалы и недвижимость. По некоторым позициям с начала года рост составил почти 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент отметил, что Агентство по защите и развитию конкуренции ведёт анализ рынка строительных материалов, проверки уже выявили ценовой сговор и неконкурентные действия.

«Реакция Агентства должна быть максимально жесткой. Моя Администрация будет держать данный вопрос на контроле, - сказал Президент. - Необходимы оперативные меры по решению проблемы роста цен на стройматериалы, такие как отраслевое прогнозирование, долгосрочные прямые контракты между производителями и застройщиками и прочие. Думаю, вы все понимаете опасность неконтролируемого роста цен не только на продовольственные товары, но и на строительные материалы. Это же повлечет за собой очень серьезные последствия с точки зрения обеспечения стабильности нашего общества. Поэтому прошу Правительство оперативно рассмотреть все эти вопросы.

Президент подчеркнул, что строительная отрасль не должна уповать только на Правительство и акимов. Следует включиться и Национальной палате «Атамекен».

«В конце концов, установление цен – это отношения хозяйствующих субъектов. В целом, поручаю Правительству совместно с Национальным банком и другими государственными органами принять и реализовать Комплекс мер антиинфляционного реагирования», - сказал Глава государства.