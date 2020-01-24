ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРЕКРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».



