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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРЕКРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ СТРАН
24 Января 2020 13:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев раскритиковал часто меняющиеся подходы в поддержке АПК Необходимость разработки новых подходов развития АПК отметил Президент РК Владельцев автомобилей из стран ЕАЭС обяжут оплатить таможенные пошлины до 1 марта 2021 года
Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Транспорт, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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