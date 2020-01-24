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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРЕКРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

24 Января 2020 13:04
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОРУЧИЛ ПРЕКРАТИТЬ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Транспорт, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Серик Сабеков

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