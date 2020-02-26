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Глава государства поручил повысить качество железнодорожных пассажирских перевозок
26 Февраля 2020 12:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Касым-Жомарту Токаеву доложили об основных итогах деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы» в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.
Сауат Мынбаев также проинформировал Президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.
Ключевые слова: Президент Казахстана, КТЖ, Акорда, Транспорт,
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