+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 11 °С
USD 376.72 EUR 408.67
RUB 5.76 CNY 53.68
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства поручил повысить качество железнодорожных пассажирских перевозок

26 Февраля 2020 12:42
Поделиться:
Глава государства поручил повысить качество железнодорожных пассажирских перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
В Казахстане упал спрос на VIP-номера
Около 26 тысяч единиц автомобилей было собрано в Костанае в 2019 году Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента РК по Афганистану Президенту Казахстана доложили о мерах по недопущению распространения коронавируса

Касым-Жомарту Токаеву доложили об основных итогах деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы» в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.

Сауат Мынбаев также проинформировал Президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, КТЖ, Акорда, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив