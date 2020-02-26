Глава государства поручил повысить качество железнодорожных пассажирских перевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву доложили об основных итогах деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы» в 2019 году и перспективах дальнейшего развития железнодорожного транспорта.

Сауат Мынбаев также проинформировал Президента о некоторых законодательных и регуляторных аспектах деятельности компании.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания объемов грузооборота, контейнерного транзита, а также увеличения доли местного содержания и повышения качества пассажирских перевозок.