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Глава государства  поручил определить  конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ

8 Октября 2019 12:15
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Глава государства  поручил определить  конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Протяженность ЛРТ 22,5 км, запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше, чем 22 км. 18 станций, значит, чуть больше 1 км отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.

Глава государства также отметил изначальную нецелесообразность запуска такого проекта.

«Не понимаю, как вообще такой проект можно было пустить в дело. Правительству и акимату установить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизмам завершения второй очереди», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Строительство,
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Автор:

Серик Сабеков

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