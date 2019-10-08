-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:58
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:45
-
-
вчера 19:25
-
-
вчера 19:01
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:55
-
-
Глава государства поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Протяженность ЛРТ 22,5 км, запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше, чем 22 км. 18 станций, значит, чуть больше 1 км отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.
Глава государства также отметил изначальную нецелесообразность запуска такого проекта.
«Не понимаю, как вообще такой проект можно было пустить в дело. Правительству и акимату установить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизмам завершения второй очереди», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
- Президент поручил увеличить количество прямых международных авиарейсов
- Президент сделал замечание по поводу строительства газопровода «Сарыарка»
- Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT»
- Президент потребовал скорее решить проблемы дольщиков в столице
- Соцпроект для защиты интересов детей запустили Astana hub и ЮНИСЕФ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛРТ В НУР-СУЛТАНЕ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана