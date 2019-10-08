Глава государства поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил определить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Протяженность ЛРТ 22,5 км, запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь бегаете больше, чем 22 км. 18 станций, значит, чуть больше 1 км отрезок пути. Мы пешком на прогулках больше ходим», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы.

Глава государства также отметил изначальную нецелесообразность запуска такого проекта.

«Не понимаю, как вообще такой проект можно было пустить в дело. Правительству и акимату установить конкретные сроки завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизмам завершения второй очереди», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.