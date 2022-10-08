Глава государства поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов также проинформировал Президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

Глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.





Фото: t.me/bort_01











