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Глава государства поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Октября 2022, 15:05
Глава государства поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов также проинформировал Президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

Глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.



Фото: t.me/bort_01





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