Глава государства поручил акимам Нур-Султана и Алматы прекратить уплотнённое строительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотнённое строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотнённое строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов. Президент считает необходимым уделить внимание строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок», отметил пресс-секретарь Президента РК.