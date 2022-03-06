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Глава государства поручил акимам Нур-Султана и Алматы прекратить уплотнённое строительство

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Марта 2022, 19:11
Глава государства поручил акимам Нур-Султана и Алматы прекратить уплотнённое строительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотнённое строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей этих городов и прекратить уплотнённое строительство высотных домов вблизи жилищных комплексов. Президент считает необходимым уделить внимание строительству социальной инфраструктуры, скверов и детских спортивных площадок», отметил пресс-секретарь Президента РК.


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