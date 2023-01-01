Глава государства подписал закон о развитии агломераций

1 Января 2023, 15:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О развитии агломераций», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Президент РК подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций».

Текст законов публикуется в печати.

Как пояснял ранее на пленарном заседании Сената министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, статус агломерации получат ряд казахстанских городов. По его словам, одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. Следует отметить, что в мире существуют специальные законы, регулирующие развитие городских агломераций, как в унитарных государствах, таких как Великобритания, Франция и Китай, так и в федеративных государствах, таких как США, Канада, Германия, Испания и Италия.

Основной закон включает определение термина «агломерация» и соответствующие критерии, определяющие агломерации. Состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением Правительства РК.