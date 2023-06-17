Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 12:15
Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Как Глава государства и гражданин, я всегда оказываю постоянную поддержку развитию казахской литературы. Считаю, что произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу. Надеюсь, Союз писателей сможет оправдать эти ожидания, придав новый импульс своей работе. Я поддерживаю предложение Мереке Кулкенова о возвращении звания «Народный писатель Казахстана», которое должно присваиваться только авторам, создавшим актуальные, интересные, востребованные в народе произведения», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Культура   Национальный курултай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США