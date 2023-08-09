Глава государства побеседовал с жителями Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - После осмотра Экибастузской ТЭЦ Президент побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации.

В свою очередь жители поблагодарили Президента за поддержку со стороны государства, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов. Председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил Президента поручить акимату благоустроить городской парк «Шахтер». Многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей.

Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены, и по ним будут даны соответствующие поручения.

«Этот момент очень правильный. Беру на заметку. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом», – подчеркнул Президент.