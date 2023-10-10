Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта в Кызылорде

В Кызылорде Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта «Коркыт ата». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о строительстве нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт ата».

Как доложил аким области Нурлыбек Налибаев, терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге.

Фото: пресс-служба Акорды.

В аэропорту, соответствующем международным стандартам, будут созданы все условия для обслуживания пассажиров. Новый терминал будет сдан в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час; увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

Наряду с этим, аким области отметил, что в Кызылорде в конце текущего года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.

Фото: пресс-служба Акорды.