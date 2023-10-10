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    15:34, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта в Кызылорде

    Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.

    В Кызылорде Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта «Коркыт ата». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о строительстве нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт ата».

    Как доложил аким области Нурлыбек Налибаев, терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Стоимость проекта составляет 20 миллиардов тенге. Из них 15,7 миллиарда тенге выделил спонсор. Из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 4,3 миллиарда тенге.

    Глава государства ознакомился с новым терминалом аэропорта в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.

    В аэропорту, соответствующем международным стандартам, будут созданы все условия для обслуживания пассажиров. Новый терминал будет сдан в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час; увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

    Наряду с этим, аким области отметил, что в Кызылорде в конце текущего года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.

    новый терминал аэропорта в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.
    новый терминал аэропорта в Кызылорде
    Фото: пресс-служба Акорды.

     

    Теги:
    Президент Кызылорда Кызылординская область Аэропорт Строительство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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