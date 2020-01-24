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вчера 23:54
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Глава государства отметил положительный экономический рост за 2019 год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом, мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост составил 4,5%. В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительные влияния на уровень жизни населения. Необходимо реализовать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.
При этом Президент подчеркнул, что главная цель - полноценное использование всех возможностей и потенциала.
На расширенном заседании с докладами выступят Премьер-Министр РК Аскар Мамин, заместители Премьер-Министра, глава Нацбанка и акимы регионов.
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