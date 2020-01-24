Глава государства отметил положительный экономический рост за 2019 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева проходит расширенное заседание Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост составил 4,5%. В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительные влияния на уровень жизни населения. Необходимо реализовать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

При этом Президент подчеркнул, что главная цель - полноценное использование всех возможностей и потенциала.

На расширенном заседании с докладами выступят Премьер-Министр РК Аскар Мамин, заместители Премьер-Министра, глава Нацбанка и акимы регионов.