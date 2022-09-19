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Глава государства обсудил в Нью-Йорке сотрудничество с лидерами сельхозпроизводства
19 Сентября 2022, 19:35

Глава государства обсудил в Нью-Йорке сотрудничество с лидерами сельхозпроизводства

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более 1 млрд долларов.


Фото: t.me/bort_01


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