Глава государства обратился к жителям Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».
«Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлечённые лица. К сожалению, число пострадавших растёт. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность», - написал Президент в Twitter.
Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.
По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.
Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.
Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.
Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.
С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.
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