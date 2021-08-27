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Глава государства обратился к жителям Жамбылской области

27 Августа 2021 00:27
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Глава государства обратился к жителям Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

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«Работа по ликвидации последствий пожара продолжается. Активно работают спасатели, военнослужащие, врачи и все привлечённые лица. К сожалению, число пострадавших растёт. Но ситуация в целом контролируется. Просьба к жителям Тараза и сел сохранять спокойствие и осторожность», - написал Президент в Twitter.

Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.




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#Президент Казахстана   #Происшествия   #Взрыв   #Пожар   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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